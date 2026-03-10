Menu
Menu Busca terça, 10 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Câmara vota vetos da prefeitura a emendas no Orçamento e no PPA

O Executivo argumenta que propostas dos vereadores são incompatíveis com recursos disponíveis

10 março 2026 - 08h50Sarah Chaves
Sessão na Câmara Municipal de Campo GrandeSessão na Câmara Municipal de Campo Grande   (Foto: Assessoria Câmara Municipal)

A Câmara Municipal de Campo Grande vota, na sessão ordinária desta terça-feira (10), dois vetos do Executivo a emendas aprovadas pelos vereadores na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. A sessão começa às 9 horas.

Um dos vetos atinge emendas ordinárias apresentadas ao Projeto de Lei 12.049/25, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2026. Na justificativa encaminhada aos vereadores, a Prefeitura argumenta que o valor previsto nas emendas é incompatível com as dotações disponíveis para investimentos com recursos do Tesouro municipal.

As emendas dos parlamentares tratam de diferentes demandas da cidade, como obras de pavimentação e drenagem, recapeamento de ruas, revitalização de praças, ampliação de vagas em escolas e Emeis, presença de psicólogos nas escolas municipais, além de investimentos em saúde, trânsito e segurança.

Apesar do veto às emendas ordinárias, o Orçamento de 2026 manteve 317 emendas impositivas, que são de execução obrigatória pelo Executivo. Cada vereador indicou R$ 830 mil nesse tipo de emenda, sendo metade do valor destinada à área da saúde, e todas foram sancionadas.

Os vereadores também analisam veto parcial ao Projeto de Lei 12.050/25, que institui o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029. No ano passado, os parlamentares aprovaram 347 emendas ao projeto, prevendo investimentos em diferentes áreas da administração municipal.

Na mensagem enviada à Câmara, a Prefeitura argumenta que a manutenção de todas as emendas poderia gerar sobrecarga nas despesas obrigatórias, o que reduziria a capacidade de investimento e a continuidade de programas considerados estratégicos.

O Executivo afirma ainda que o veto foi baseado em critérios técnicos, operacionais e financeiros, e não em discordância quanto ao mérito das propostas apresentadas pelos vereadores.

A administração municipal também manifestou, na mensagem encaminhada aos parlamentares, disposição para discutir alternativas com o Legislativo, avaliando a possibilidade de incorporar algumas propostas em futuras revisões do Plano Plurianual.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou pelas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e pelo YouTube da Casa de Leis

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude
Política
MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Prazo de desincompatibilização para eleições de 2026 termina em abril
Advogada Ana Tereza Basilio - Foto: Flavia Freitas
Opinião
Criminalizar jornalistas é erro jurídico e ameaça à democracia, diz presidente da OAB-RJ
Lula esteve em agenda internacional com o presidente da África do Sul
Política
'Se a gente não preparar a defesa, qualquer dia alguém invade', diz Lula
Lula e Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul
Política
Lula recebe presidente da África do Sul para visita de Estado
Prefeita exonera Sandro Benites após denúncia de violência psicológica
Política
Prefeita exonera Sandro Benites após denúncia de violência psicológica
Cantor Paraná - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Política
Cantor Paraná deve receber título de 'Visitante Ilustre' de Campo Grande
Trump
Política
Trump anuncia coalizão militar com países da América Latina para combater cartéis de drogas
João Henrique Catan ao lado de Guto Scarpanti
Política
"Não estamos mudando de lado", diz Catan ao se filiar ao NOVO
Thalles Tomazelli
Política
Thalles Tomazelli mobiliza prefeitos de MS diante das mudanças da reforma tributária

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado