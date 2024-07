Caminhoneiro que transportava celulares em compartimento escondido é preso

A equipe da Base Operacional de Ponta Porã, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), prendeu na manhã de quarta-feira (10) um caminhoneiro que transportava centenas de celulares em um compartimento oculto de um caminhão, em Ponta Porã.

Os policiais realizavam abordagens pela MS-164, para fiscalização de trânsito e coibir crimes transfronteiriços, quando deram ordem de parada, por volta das 10h, ao conjunto de veículos, que era tracionado pelo caminhão.

Foi feita a abordagem do veículo, onde os policiais solicitaram os documentos do condutor e prosseguiram para vistoriar o veículo, momento em que notaram um compartimento oculto, conhecido como mocó, no assoalho do semirreboque e no tombador do caminhão.

Ao vistoriarem o compartimento, os policiais encontraram 360 aparelhos celulares, que foram estimados em R$ 627.000,00.

Aos policiais, o condutor disse que levaria os aparelhos para Maringá, no Paraná, e que receberia R$ 9 mil pelo transporte. O condutor, veículos e mercadoria foram encaminhados à delegacia da cidade.

