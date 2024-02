Caminhonete roubada em Santa Catarina é recuperada em Mundo Novo

A Polícia Militar, por meio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), recuperou na noite deste domingo (4), em trecho da BR-163 em Mundo Novo, uma caminhonete que havia sido furtada no sábado (3) em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização quando deram a ordem de parada ao veículo, que desobedeceu e deu início à fuga, em alta velocidade.

O veículo só parou após colidir contra um barranco às margens da rodovia. Tanto o condutor quanto o passageiro abandonaram o veículo e fugiram a pé. As placas afixadas na caminhonete eram falsas.

O caso foi registrado e a investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também