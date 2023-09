JD1TV: Campo Grande terá Complexo Hospitalar Público Municipal

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, anunciou na manhã desta quinta-feira (14) a construção do Complexo Hospitalar Público Municipal, na Capital. Na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, a Câmara Municipal fará uma audiência pública para debater o assunto.

Durante uma coletiva de imprensa no gabinete da prefeitura, Adriane falou sobre a construção, antecipando o anuncio. Segundo ela, o corpo técnico da SESAU vem estudando a possibilidade há cerca de 1 ano e meio. O complexo terá um investimento de cerca de R$ 200 milhões de uma parceria público/privada.

“Nós temos um centro de especialidades que tem 25 salas que atende toda a Capital. A população aumentou no decorrer dos anos, mas isso não aumentou. O atendimento não foi ampliado. Então, nós entendemos que, diante da população da cidade e os estudos feitos pela equipe, a gente tem que fazer isso. Por isso, começamos o dia nunciando o Complexo Hospitalar Municipal para Campo Grande”, disse.

Ainda conforme as informações passadas na coletiva de imprensa, cerca de 1500 pessoas serão atendidas por mês. O complexo, que será construído por uma empresa privada e administrado pela prefeitura, deverá ter 250 leitos pra atender as unidades de urgência e emergência da Capital. O espaço contará também com 10 salas de centro cirúrgico e UTI.

Além disso, o CEM (Centro Especializado Municipal) será incorporado ao Complexo Hospitalar. A intenção é solucionar demanda reprimida do pós-pandemia, que gerou uma grande fila para exames e cirurgias.

Com prazo de entrega de 1 ano, as obras estão previstas para começar ainda em 2023. No entanto, as equipes da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) estão estudando e analisando três locais que poderão abrigar o complexo.

Confira um trecho da coletiva de imprensa com Adriane Lopes:

Audiência Pública –

Convocada pela omissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos, composta pelos vereadores Luiza Ribeiro (presidente), Júnior Coringa (vice), Ademir Santana, Valdir Gomes e Clodoilson Pires, o debate é considerado urgente.

“Vamos realizar uma discussão urgente para a saúde em Campo Grande: a construção do Hospital Público Municipal. Hoje somos uma das poucas capitais do país que não tem um hospital público”, disse o vereador Júnior Coringa, proponente do debate.

O debate tem início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube.

