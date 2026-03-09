Cantor Paraná deve receber título de 'Visitante Ilustre' de Campo Grande

O cantor Paraná, da dupla sertaneja com o irmão Chico Rey (falecido), deve receber o título de “Visitante Ilustre” de Campo Grande. A proposta já tramita na Câmara Municipal e é de autoria do vereador Silvio Pitu.

O cantor deve se apresentar em show na Capital no dia 14 e, no dia 13, deverá cumprir agenda em Dourados. Aproveitando a ocasião, está prevista a homenagem com a concessão do título.

A justificativa da proposta destaca que o cantor Paraná construiu uma trajetória marcante na música sertaneja ao lado do parceiro Chico Rey, formando a consagrada dupla Chico Rey & Paraná. Ao longo da carreira, os artistas conquistaram reconhecimento nacional com um estilo romântico e melodias que marcaram gerações de fãs do sertanejo.

Segundo a justificativa, Paraná se destacou pela voz característica e pela sensibilidade musical, participando da interpretação e também da composição de diversas canções que se tornaram muito populares entre o público. O repertório da dupla consolidou-se como um dos mais lembrados do gênero, com músicas que permanecem presentes na memória dos admiradores da música sertaneja.

Ainda conforme o texto, a trajetória da dupla foi marcada por apresentações em diversas regiões do Brasil, gravações de álbuns e sucessos que atravessaram gerações. Esse legado artístico, segundo a proposta, representa uma contribuição relevante para a história da música sertaneja no país.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também