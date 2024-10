Capital será segundo foco de poder no estado

A saída de Beto Pereira da eleição, ficando fora do segundo turno, deixa para trás a alternativa de poder da "cozinha" do governo do estado.

Adriane Lopes ou Rose Modesto, tentarão esse apoio, mas para qualquer dos lados que ele vá, o alinhamento eleitoral no segundo tempo da eleição na Capital, jamais fará dos dois núcleos de poder um ente único.

A prefeita responde à outra liderança, a senadora Tereza Cristina que defende pautas, que não são necessariamente as mesmas do governador, que une em sua gestão, interesses mais amplos que o mandato de Tereza têm abraçado. Rose vai na mesma linha, mesmo que jure apoio e fidelidade a Riedel e seus projetos de continuidade, jamais terá a mesma agenda, se eleita for.

A tabelinha única de poder, com alinhamento quase imediato Parque dos Poderes - Paço Municipal, terminou ontem às 16h quando se fecharam as urnas.

A prefeita de Campo Grande, e o Governo do Estado, serão a partir de agora, no máximo aliados.

