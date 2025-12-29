Menu
Política

Cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo diafragma é concluída

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília

29 dezembro 2025 - 17h22

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por nova cirurgia nesta segunda-feira (29), em Brasília, para tentar conter crises de soluços. A intervenção foi concluída pouco antes das 15h, informou a esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, em postagem nas redes sociais.

"Procedimento finalizado. Graças a Deus, agora aguardamos ele subir para o quarto", escreveu.

Ela é a única acompanhante de Jair Bolsonaro autorizada a dormir com o ex-presidente no quarto. A expectativa agora é sobre a divulgação de um novo boletim médico ou coletiva de imprensa por parte da equipe de saúde que acompanha o tratamento de Bolsonaro.  

Segundo o Hospital DF Star, a cirurgia teve o objetivo de bloquear o nervo frênico esquerdo — responsável pelo controle do diafragma — para complementar o tratamento iniciado no último sábado (27), quando ele passou pelo mesmo procedimento no lado direito. Jair Bolsonaro está internado na unidade desde o dia 24 de dezembro. Ele foi submetido, no dia de Natal, a uma cirurgia de hérnia inguinal. Até o momento, a previsão de alta, segundo os médicos, é dia 31 de janeiro.

O ex-presidente foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deixar a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação pela trama golpista.

