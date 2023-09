Com homenagem a Temer, Assembleia instala frente pela Bioceanica

Aconteceu nesta quinta-feira (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), a cerimônia de instalação da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica, que contou com a participação do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, e do ex-presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez (Marito).

A Frente Parlamentar será presidida pelo ex-governador e atual deputado Estadual Zeca do PT, e terá como objetivo o acompanhamento dos investimentos e ações para implantação da Rota, além de propor e discutir políticas públicas relacionadas ao projeto.

Durante a cerimônia, houve destaque e homenagens dos trabalhos realizados por Temer e Marito para garantirem os primeiros passos da Rota Bioceânica.

O ex-presidente paraguaio afirmou estar “muito feliz” de poder estar ao lado de Temer na entrega do prêmio, e destaca que esse não é um reconhecimento normal a ex-presidentes, e mostra a “qualidade da gente” de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel agradeceu os esforços de todos os presentes na cerimônia em tornar a Rota Bioceânica uma realidade.

“Isso demonstra a dimensão do que é que foi construído ao longo dos anos, e o deputado Zeca [do PT] estava falando aqui um pouquinho dessa trajetória, não é obra de uma, duas, três pessoas, mas todos que estão nessa sala aqui, sem dúvida nenhuma, deram uma grande contribuição para que a gente chegue em 2025, muito provavelmente, atravessando os quatro países em escala comercial para que a gente tenha mais competitividade”, disse o governador.

Riedel ainda destacou que a obra é uma janela de oportunidade gigante para Mato Grosso do Sul e região centro-oeste brasileira, além dos demais países envolvidos nessa obra.

O ex-governador Zeca do PT explicou que a Frente, assim como a Alems, se apropriará desse debate importantíssimo para a região e destacou que o papel será vigiar de perto possíveis problemas que venham a surgir com a Rota, como exploração de menores e mulheres, além de violações ambientais.

“Nós temos previsão de inúmeras reuniões, pelo menos uma a cada mês, de forma que através da Frente Parlamentar que eu passo a coordenar a partir de hoje, a Assembleia também se apropria desse debate importantíssimo para a competitividade de Mato Grosso do Sul, fundamental para o Mato Grosso do Sul e essa região do Brasil”, afirmou.

Zeca também ressaltou a cooperação entre os países e as oportunidades econômicas, turísticas e culturais para o Estado e os países atravessados pela Rota.

O ex-presidente Temer, presente na cerimônia, teve seu papel na concretização da Rota reafirmado, além das congratulações, por meio do recebimento do título de cidadão sul-mato-grossense, reconhecimento que agradeceu profundamente.

Em sua fala, Temer destaca que a Rota cumpre um dever da constituição, ao levar em conta a integração entre os países latino-americanos. “Nós estamos cumprindo com o dispositivo constitucional”, destacou o ex-presidente.

Temer citou a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e garantiu que ela deve fazer tudo ao seu alcance para garantir a obra. “Tenho absoluta convicção de que ela vai fazer todo o empenho para facilitar essa obra”, afirmou.

Simone, por sua vez, destacou que é o dever de sua pasta analisar essas integrações internacionais, e que as feitas pela Rota garantem outras do tipo no futuro.

“Faz parte do meu ministério, o ministério do Planejamento, Orçamento, entre outras coisas, analisar as possíveis rotas de integração nacional. É determinação do presidente Lula que sim, devemos olhar além mar, é muito importante, estamos atuando em relação à Rota e o acordo Mercosul - União Europeia”, explicou a ministra.

“É determinação do presidente Lula que olhemos também principalmente para os nossos países vizinhos. A integração do Brasil, acima de tudo, começa pela integração regional”, acrescentou.

A sul-mato-grossense ainda destacou que existe a possibilidade da construção de outras três rotas bioceânicas no Brasil, uma pela Guiana, outra no estado do Rio grande do Sul e outra em Rondônia, passando pelo Acre.

A ministra ainda garantiu que a previsão de ordem de serviço para as obras do lado brasileiro da ponte que liga Mato Grosso do Sul ao Paraguai deve ter início no 1º semestre de 2024.

