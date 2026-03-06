Com PEC aprovada, guardas municipais podem ser chamadas de Polícia Municipal

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25), que permite a criação de polícias municipais de caráter civil, organizadas em carreira e voltadas ao policiamento ostensivo e comunitário. A proposta recebeu 461 votos a favor e 14 contrários e segue agora para análise do Senado Federal.

De acordo com o texto, os municípios que optarem por criar a Polícia Municipal deverão comprovar o cumprimento integral da legislação vigente sobre guardas municipais, caso estas já existam, e realizar a formação de seus profissionais seguindo os parâmetros nacionais básicos.

A PEC também deixa claro que tanto as guardas quanto as polícias municipais estarão sujeitas ao controle externo do Ministério Público, garantindo supervisão e fiscalização sobre as atividades. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) veda que os municípios chamem suas guardas municipais de polícias municipais, alegando falta de previsão constitucional.

O texto da PEC deixa explícito que tanto as guardas quanto as polícias municipais estarão sujeitas ao controle externo do Ministério Público. Com a mudança, os municípios que cumprirem os requisitos e criarem uma polícia municipal comunitária — ou transformarem suas guardas nesse modelo — terão a previsão constitucional de que essa força integra os órgãos de segurança pública listados no artigo 144 da Constituição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também