Com queda na popularidade, Lula agenda reuniÃ£o ministerial

Segundo pesquisas, somente 33% da população aprova o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma queda e 5% em comparação a dezembro de 2023. Diante disso, o Presidente marcou para o dia 18 de março a primeira reunião ministerial de 2024.

Além de tentar encontrar maneiras para melhorar a imagem do governo, Lula quer orientar a equipe ministerial para dar mais publicidade às medidas tomadas pelo Governo Federal e fomentar pautas positivas.

O presidente também planeja passar as principais diretrizes do Governo Federal para 2024, e elencar propostas para preencher o calendário. Pois, a ideia é que a Casa Civil organize uma agenda de eventos para Lula no primeiro semestre do ano.

Outros assuntos a serem discutidos na reunião são os destaques do governo petista para 2024, que são o controle da inflação e o combate à criminalidade.

