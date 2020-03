â€˜ComÃ©rcios que desobedecerem ao Decreto perderÃ£o o alvarÃ¡â€™, diz Marquinhos

Durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook neste domingo (22), o prefeito de Campo Grande, Marquinho Trad, reforçou os itens do Decreto Municipal que estipulou toque de recolher das 22h às 5h. Segundo Marquinhos, a Guarda Municipal não será tolerante com aqueles que desobedecerem a medida.

O Decreto começou a valer nesse último sábado. Segundo a Prefeitura O objetivo é acabar com aglomerações para evitar o aumento no número de casos do coronavírus.

“Seremos intolerantes, além de problemas com a justiça os estabelecimentos que desobedecerem as ordens terão seus alvarás de funcionamento cassados”, informou o prefeito.

Além disso, o chefe do Executivo falou que o número de pessoas nas ruas durante a noite ainda é muito alto. “Aquele cidadão que não tiver consciência do isolamento social será levado a delegacia, ou seja, será preso. Acreditamos que só com medidas energéticas como essas poderemos conter o avanço desta doença”, salientou.

Também participaram da transmissão o pastor Dinho Amorim e do diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Rodrigo Terra.

Deixe seu Comentário

Leia Também