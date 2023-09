Comissão adia votação do PL que pode acabar com o casamento homoafetivo

A base aliada do governo conseguiu adiar a votação, que ocorria nesta terça-feira (19) na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, do Projeto de Lei 580/2007, relatado pelo deputado federal Pastor Eurico (PL-PE), que pode proibir a união homoafetiva no Brasil.

Por meio de um acordo firmado durante a sessão de hoje, a votação só deve ocorrer na próxima semana, dia 27 de setembro, na mesma Comissão.

O argumento utilizado para adiar a sessão que vai decidir sobre o fim do casamento gay foi a aprovação, dia 12 deste mês, de uma audiência pública sobre o mesmo tema antes dele ir à votação, autorizado pelo presidente da comissão, o deputado Fernando Rodolfo (PL-PE).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também