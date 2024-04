Comissão do Senado aprova PEC da autonomia da Polícia Científica

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (17), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 76-2019, que tem como objetivo garantir autonomia da Polícia Científica ao incluir o órgão no rol das instituições de segurança pública.

Essa mudança, no entanto, não é novidade em Mato Grosso do Sul, que já garante a autonomia do órgão por meio do art. 35 da ADCT da Constituição Estadual. Apesar de estar desvinculada há mais de 18 anos da Delegacia-Geral de Polícia, ainda era necessária que isso fosse regulamentado por lei complementar própria.

Francisco Orlando, presidente do SINPOF/MS (Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses de MS), está em Brasília, ao lado do Diretor Financeiro do sindicato, Paulo Márcio, desde segunda-feira (15), para acompanhar a votação.

“Esse é um grande passo para continuarmos nossa luta para a inclusão da Polícia Científica na Constituição, que garantirá definitivamente a sua autonomia e seu trabalho imparcial e com independência”, comemorou Orlando. “Devemos continuar atentos e mobilizados para os próximos trâmites que ainda têm um longo caminho até a promulgação”, frisou.

Com sua aprovação na CCJ, a PEC seguirá para a o plenário do Senado em dois turnos de votação. Após sua aprovação, ela segue para a Câmara dos Deputados, onde aguardará o parecer da CCJ ou Comissão de Segurança Pública, e caso seja aprovada nas comissões, segue para o plenário da Casa, onde também haverá dois turnos de votação.

Caso seja aprovada na Câmara, a PEC será promulgada, já que não depende de aprovação presidencial.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também