Condenados por maus-tratos aos animais podem ser barrados em cargos públicos

Os vereadores devem votar nesta terça-feira (22) na Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto de lei complementar n. 816/22 do vereador Professor André Luís, para vedar pessoas que foram condenadas pelo crime de maus-tratos aos animais em nomeações para cargos efetivos e comissionados dos poderes Legislativo e Executivo.

A sessão começa às 9h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

Demais projetos

Em única discussão e votação, os vereadores analisam o projeto de resolução n. 501/22, que institui a homenagem denominada Empresa e ou Instituição Amiga dos Autistas e com TDAH, que contribuam com ações e projetos na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas na cidade de Campo Grande.

Em segunda discussão, de autoria do vereador Ademir Santana, será analisado o projeto de lei 10.960/23, que institui o Dia Municipal do Profissional de Relações Públicas, a ser celebrado no dia 2 de dezembro.

Ainda em segunda discussão, será votado o projeto de lei 10.883/23, que declara de Utilidade Pública a Associação Paridade de Verdade com sede e foro no Município de Campo Grande. A proposta é do vereador William Maksoud.

Os vereadores apreciam também o projeto de lei 10.951/23, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do Núcleo de Orientação, Acolhimento e Acompanhamento do Servidor (NOAAS), da Câmara Municipal de Campo Grande. O Núcleo abrangerá ações preventivas, voltadas à saúde física e mental dos servidores e da qualidade do ambiente laboral, buscando introduzir um programa contínuo de valorização e acolhimento do servidor municipal.

Ainda, os vereadores votam o projeto de lei 11.012/23, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o “Dia do Agente Patrimonial”, a ser comemorado no dia 1 de novembro. A proposta é do vereador Junior Coringa.

