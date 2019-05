Contar descarta candidatura em 2020

“Estou focado no meu mandato”, essa é a frase dita pelo deputado estadual Capitão Contar (PSL) sobre a possibilidade de se candidatar a prefeito de Campo Grande, em 2020. Em entrevista ao JD1 Notícias, Contar relata que atualmente está centrado em cumprir seu mandado, mas que o Partido Social Liberal (PSL) está construindo um nome e o mesmo será divulgado em breve.

O deputado ressalta também que, se possível, o partido vai tentar lançar candidatos por todo o estado, mas sempre alinhados e agindo conforme ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Sobre os rumores da candidatura em 2020, Contar diz que essa não é sua meta e que o partido está trabalhando para lançar um nome “maravilhoso” para a próxima eleição.

Questionado se o deputado federal Loester Trutis está entre os indicados do PSL, o Capitão apenas relata que estão “construindo” nomes e os mesmo serão conhecidos na hora certa.

Contar também afirma que em 2020, o PSL irá tomar a frente sozinho e tentará não contar mais com coligações. Ele garante que isso é uma das metas do partido e que no próximo ano tudo será diferente.

