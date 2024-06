Coronel David critica falta de candidatura própria do PL na Capital

O deputado estadual Coronel David criticou, durante entrevista ao Jornal da Hora nesta quinta-feira (06), a falta de uma candidatura própria do Partido Libertal (PL), sigla cujo é filiado e que passa por um período de indefinição.

Apesar das críticas, o deputado destacou o comprometimento com as decisões do partido, mas apontou que a escolha de um nome na Capital é importante, já que poderia auxiliar a sigla nos outros municípios sul-mato-grossenses.

“Eu sinto que o nosso partido poderia neste momento estar trabalhando uma candidatura única própria aqui em Campo Grande. Porque é a capital do MS, é o lugar em que se convergem muitas questões políticas, e a partir daqui nós poderíamos criar uma situação favorável ao partido nos municípios apresentando nomes capazes de fazer a população escolher um novo caminho, uma nova forma de pensar política”, comentou o deputado.

Para David, o partido poderia ter realizado uma organização eleitoral prévia para definir sua pré-candidatura e, a partir desse ponto, iniciar a campanha.

“Nós perdemos a oportunidade de fazer um planejamento prévio e escolher um nome capaz de unir o partido para caminhar seriamente em busca da prefeitura. Nenhum partido tem aquilo que nós temos, o maior potencial eleitoral no Brasil, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas pesquisas, há uma grande influência do ex-presidente na escolha da população em relação ao novo prefeito. Certamente o nome do partido ocuparia este espaço e faria com que nós tivéssemos a possibilidade do segundo turno e a possibilidade de vitória“, concluiu o deputado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também