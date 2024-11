Coronel David diz que indiciamento de Bolsonaro é "perseguição política"

O deputado estadual Coronel David (PL), se pronunciou sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro (PL) por envolvimento na ‘minuta do golpe’, e afirmou que o caso seria mais um exemplo de “perseguição implacável” contra o ex-presidente e a direita no Brasil.

“Você tinha alguma dúvida de que Bolsonaro seria indiciado? É mais um capítulo da verdadeira perseguição que a esquerda tem feito desde que a direita ganhou voz no Brasil. Uma perseguição sem tréguas pra cima do Bolsonaro. Como nos casos anteriores, agora, também, não há provas que se sustentem nesse processo”, protestou o deputado.

Para Coronel David, a acusação é parte de uma suposta estratégia maior de desmoralização do ex-presidente e seus aliados, além de relembrar o atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha de 2018.

“A verdade é que estão tentando impor uma narrativa! Uma narrativa de que Bolsonaro estaria por trás do plano mirabolante para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Mas quem é que sofreu um atentado que quase lhe tirou a vida? Bolsonaro!”, comentou.

O parlamentar também comentou que o ataque contra Bolsonaro não recebeu, segundo ele, a mesma atenção do Supremo Tribunal Federal (STF). “Essa tentativa real de assassinato contra o candidato que estava à frente das pesquisas na eleição de 2018 não foi considerada um ataque à democracia e não mereceu a preocupação do STF em colocar um ministro para acompanhar o caso. Bem diferente da postura adotada quando o foco é prejudicar Bolsonaro”, disse.

Uma suposta reunião secreta, noticiada pela imprensa, entre Lula, ministros do STF, o procurador-geral da República e o diretor da Polícia Federal também foi criticada. “Até onde isso é normal? O que foi tratado? Foram falar sobre os inquéritos contra Bolsonaro? Se foi isso, então está havendo interferência do chefe do Executivo nas investigações”, questionou.

Ele também criticou a postura de algumas autoridades, afirmando que têm “interpretado as leis de forma conveniente” para atingir objetivos políticos, e que os desdobramentos demonstram uma “distorção da independência entre os poderes”. “Chegamos ao ponto em que uma mesma pessoa pode ser vítima, investigadora e julgadora. Onde foi parar a base do ordenamento jurídico brasileiro?”, pontuou.

Encerrando sua fala, o deputado disse que o indiciamento é parte de uma “grande operação de criação de narrativas” para deslegitimar Bolsonaro e a direita no Brasil. “O que vemos hoje é uma perseguição política que afronta a Constituição e o Estado Democrático de Direito, que essas mesmas autoridades dizem defender”, concluiu.

