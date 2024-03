Coronel David incentiva acesso ao 'banco de pedÃ³filos' para proteger crianÃ§as

O Cadastro Estadual de Pedófilos se tornou referência nacional na prevenção da violência contra crianças e adolescentes, autor da iniciativa, o deputado estadual Coronel David (PL), relembra que pais e mães têm mais uma forma de proteger seus filhos.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, mais de 4 meninas menores de 13 anos são estupradas por hora no Brasil e Mato Grosso do Sul possui a ferramenta para evitar e melhorar busca por criminosos.

“Para fazer a sua parte na proteção das nossas crianças e adolescentes, acesse agora mesmo o site da SEJUSP de Mato Grosso do Sul e saiba como utilizar essa ferramenta. Não podemos ficar de braços cruzados diante dessa realidade. Juntos, vamos salvar nossas crianças e adolescentes”, afirma o deputado.

O Cadastro Estadual de Pedófilos pode ser consultado pelo site www.sejusp.ms.gov.br . Acesse o atalho serviços e escolha a opção Banco Estadual de Pedófilos.

Qualquer cidadão terá acesso ao nome e foto de pedófilos condenados de forma definitiva por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outras informações são restritas as autoridades de segurança.

