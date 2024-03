Crescimento de MS Ã© ressaltado na Assembleia

Após a economia de Mato Grosso do Sul crescer 6,6% em 2023, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, pontuou que o Estado tem se tornado uma referência para o país, uma vez que teve o terceiro melhor desempenho entre os 27 estados brasileiros, índice bem acima da média nacional (2,9 %) e do desenvolvimento chinês (5,2%).

Em sua avaliação, Gerson destacou ainda a gestão governador Eduardo Riedel, como sendo um dos pontos principais para este crescimento. “A população está colhendo os resultados . Mato Grosso do Sul tem as contas equilibradas, capacidade de investimento e a própria dinâmica do desenvolvimento, garantiu crescimento da receita que permitiu ao Estado manter a menor alíquota modal de ICMS do País (17%)", comenta Gerson.

Conforme os indicadores de crescimento da economia brasileira foram extraídos do Relatório Regional do Banco do Brasil de 2024, MS fica atrás apenas do Mato Grosso com 10,3% de crescimento e do Tocantins com 10,1%. Em quarto lugar veio o estado de Alagoas com 6,5% e Paraná com 5,9%.

Outro fator, segundo o deputado, que ajudou neste crescimento, foi o PIB (Produto Interno Bruto) do estado, que ficou em 32% em 2023; o maior investimento público, R$ 1.177, por habitante; o 3º maior crescimento da indústria de transformação; a 3ª menor taxa de pobreza extrema, além da 4º menor taxa de desocupação e 4º maior taxa de ocupação do país; a 5ª maior renda média no Brasil, no valor de R$ 3.234, per capita.

Vaja o mapa do crescimento dos estados no Brasil:

