Dagoberto e Kemp têm as maiores rejeições

O Instituto de Pesquisa Resultado (IPR)divulgou levantamento nesta segunda-feira (26) onde mostra também o índice de rejeição dos candidatos a prefeitura de Campo Grande, nas eleições deste ano.

De acordo com a pesquisa, o candidato do PDT, Dagoberto Nogueira, lidera com 28,77%, seguido de Pedro Kemp que tem 16,92% e o prefeito que tenta a reeleição, Marquinhos Trad que aparece com 14,31%. Cris Duarte (PSOL) é a quarta que aparece no levantamento com 3,08%, Marcelo Bluma (PV) tem 2,77% de rejeição. A delegada Sidinéia Tobias (PODE) tem 2,15%, o deputado federal Loester Trutis (PSL) que teve a candidatura indeferida na Justiça Eleitoral também aparece com 2,15%. Em seguida vem o candidato do PSL, Vinícius Siqueira, com 1,85%. João Henrique (PL) aparece com 1,54% e Márcio Fernandes (MDB) 1,23%. Paulo Matos do PSC tem 1,08%.

O candidato do PCO, Tiago Assad, que também teve a candidatura barrada, tem 0,77%, seguido de Guto Scarpanti (NOVO) que tem 0,62%. Esacheu Nascimento (PP) e Marcelo Miglioli (SD) têm 0,46% cada. Por último vem o candidato do Avante, com 0,31%. Confira:

Metodologia - O levantamento foi feito entre os dias 21 e 23 de outubro quando 650 pessoas com idade superior a 16 anos foram entrevistadas. A margem de erro e de 3,8% para mais ou para menos e nível de confiança de 95% e está registrada na Justiça Eleitoral com o número MS-05221/2020.

