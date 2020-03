O deputado estadual, Coronel David, falou em entrevista à rádio CBN na manhã desta sexta-feira (27), sobre a importância de seguir as restrições impostas pelo Ministério da Saúde, sem deixar a economia do Brasil parar.

“Estamos buscando uma solução para além das medidas de saúde que devem ser adotadas, porque é extremamente importante que nós não coloquemos a vida das pessoas em risco neste momento, mas precisamos nos atentar que o Estado não pode parar, o país não pode parar, porque isso pode ter reflexo muito grande na atividade econômica brasileira”, destacou o parlamentar.

Segundo estudo feito pelo Centro de Macroeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os efeitos da pandemia de coronavírus na economia brasileira podem fazer com que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 termine com uma retração de 4,4%, seria a maior retração registrada no país desde 1962.

David defende que as providências técnicas sejam tomadas, e que medidas extremas não resolverá a crise "Em momento nenhum se pode colocar vidas em risco, por isso a importância das referências médicas com acompanhamento equilibrado. Temos que vencer a crise e isso não será feito com medidas extremas e voltadas para ganhos políticos, e sim com capacidade de gestão, controlando tecnicamente a evolução de pandemia, sem asfixiar a atividade econômica, ou a recessão virá”, finalizou o deputado





