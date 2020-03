Bolsonaro muda decreto para reabrir as lotéricas em todo o país

Mauro Silva, com informações do Poder 360

O presidente, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quarta-feira (25) a atualização de um decreto para reabrir as casas lotéricas no país. De acordo com Bolsonaro, 19% das unidade no Brasil estão fechadas por decisões de decretos municipais ou estaduais que tem o objetivo de conter a transmissão do coronavírus.

O presidente anunciou a mudança em seu perfil oficial no Twitter. “No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282”, declarou Bolsonaro.

A decisão do presidente mostra a queda de braço que ele vem travando com os Estados que adotam medidas extremas para conter a pandemia. Na última terça-feira (24) o mandatário voltou a minimizar os efeitos da doença e disse que a economia não pode parar.

Porém, a maioria dos governadores não estão a favor de Bolsonaro e são contra a medida que incentiva a reabertura do comércio. Se apoiam nas recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e mantêm as medidas restritivas.

Deixe seu Comentário

Leia Também