Em apoio a Bolsonaro, Malafaia questiona: “Coronavírus ou caos social?”

O pastor evangélico Silas Malafaia manifestou apoio ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil.

Nas redes sociais, Malafaia publicou um vídeo onde fala que em pouco tempo terá que ser feita uma escolha. O que é menos pior? Coronavírus ou caos social? A coisa é muito séria e vamos ter que tomar uma decisão”, afirma.

Jair Bolsonaro defende que a reabertura que as atividades nas cidades “voltem ao normal” com o fim da quarentena. Algumas cidades brasileiras adotaram medidas consideradas drásticas no sentido de evitar a proliferação do novo coronavírus.

Bolsonaro deve definir nesta quarta uma medida de isolamento vertical.

Deixe seu Comentário

Leia Também