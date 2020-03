Simone Tebet crítica pronunciamento de Bolsonaro

A senador po Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), Simone Tebet, usou sua conta o Twitter para criticar o presidente Jair Bolsonaro , após declarações em que minimizou a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Na fala, o presidente ainda atacou prefeitos e governadores por terem tomado medidas de isolamento social.

A senadora publicou: "Errou no “timing” (tempo), na forma e no conteúdo. Agora é hora de ficar em casa para salvar vidas. Enquanto isso, estamos votando projetos que liberam dinheiro extra para a saúde e subsídios para as empresas, a fim de proteger os mais vulneráveis e garantir empregos", comentou.

E complementou com outro twit, "com planejamento e responsabilidade, em breve estaremos voltando ao trabalho, às escolas e ao convívio social".

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também afirmou em uma rede social que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi "equivocado" e que os brasileiros precisam seguir as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) em meio à pandemia do novo coronavírus.

No pronunciamento, Bolsonaro contrariou tudo o que especialistas e autoridades sanitárias do país e do mundo inteiro vêm pregando como forma de evitar que o novo coronavírus se espalhe. Na TV, Bolsonaro pediu "volta à normalidade" em meio à pandemia e o fim do "confinamento em massa". Afirmou também que meios de comunicação espalharam "pavor" na população.





Deixe seu Comentário

Leia Também