Damares convoca coletiva e não responde nenhuma pergunta

A ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, convocou uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (25), entretanto, ficou em silêncio e saiu sem responder as perguntas dos jornalistas.

A assessoria de imprensa da Damares explicou que sua atitude foi para evidenciar como o silêncio da mulher incomoda. Em razão da campanha lançada por ela, no mesmo dia, de combate a violência contra a mulher.

No evento, a ministra anunciou uma equipe com 340 mil agentes de saúde, 30 mil agentes tutelares para proteger em conjunto a mãe e os filhos, 400 mil médicos treinados para identificar se a mulher está sendo vítima de violência, entre outros profissionais auxiliando nessa grande operação.

Além do auxílio social, foi anunciado um incentivo profissional e financeiro, para capacitar as vítimas da dependência financeira de seu agressor e apoios de programas de financiamentos de micro-créditos.

Após o evento, Damares anunciou também que a partir de janeiro, todas as delegacias do Brasil também serão delegacias da mulher, com profissionais capacitados e salas reservadas para mulheres vítimas de violência.

Além das medidas, foi anunciado pela conta do Twitter da ministra o clipe da música "Amor que dói - #vctemvoz" da dupla sertaneja Simone & Simaria, em parceira com a campanha. Clique Aqui para conferir o vídeo.

