Delcídio vê com simpatia “governo de coalizão” com Bolsonaro

O ex-senador e presidente regional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB-MS), Delcídio do Amaral, falou nesta terça-feira (5) sobre a aproximação do presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, com governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em conversa com JD1 Notícias, Delcídio afirmou que o presidente Bolsonaro tomou a iniciativa de reestruturar a base no Congresso Nacional. “Estamos vivendo um momento excepcional, inesperado”, comentou. Para o ex-senador, Bolsonaro está partindo para um governo de coalizão, o que segundo ele todos os outros presidentes fizeram. “Evidente que, em função do momento que vivemos, ele teve que tomar uma série de medidas”, disse Delcídio.

Sobre o conflito entre o discurso que elegeu o presidente e, agora, uma aliança com políticos e partidos de já estiveram na linha de frente dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), Delcídio destacou que o cenário é de emergência absoluta. “É um momento tão grave para a humanidade que os governos estão procurando fazer o melhor possível. Se avaliar bem existe crise de saúde, econômica e política, então temos que sair dessa tempestade. É nesse sentido que ele está fazendo essa base, com diversos partidos”, disse.

Delcídio disse que acompanha as tratativas entre Roberto Jefferson e Bolsonaro e não descartou que o PTB assuma cargos no executivo. “É evidente que o partido vai querer um espaço e isso não é nenhum palavrão. Isso não é nada de anormal. Todo e qualquer governo funcionou assim. Você não pode dar nó cego, mas existem pessoas ligadas ao partido que está na coalizão e que tenham condição, como executivo, de fazer um bom trabalho, não há nenhum problema nisso”, disse.

O ex-senador descartou a possibilidade de assumir algum cargo no governo Bolsonaro e destacou que seu desafio agora é o PTB, em Mato Grosso do Sul. “Estou organizando o partido, preparando a campanha de 2020. Eu agora vou ficar aqui e cuidar do PTB”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também