Deputado destina R$ 3 milhões em emendas para municípios de MS

O deputado estadual Paulo Corrêa, 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), destinou um total de R$ 3 milhões em emendas parlamentares para prefeituras e entidades assistenciais de vários municípios do Estado.

“Essas emendas nos possibilitam responder de forma rápida e eficiente às demandas dos 79 municípios, promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida dos cidadãos, além de fortalecer a relação entre os deputados e a população, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de acordo com a realidade de cada uma das cidades”, disse o deputado.

A solenidade de assinatura e liberação das emendas aconteceu nesta terça-feira (25), na Alems, e contou com participação do governador Eduardo Riedel, que destacou o papel dos parlamentares no direcionamento das ações e na transferência de recursos aos municípios.

“Este ato representa um modelo que vem de encontro ao municipalismo, acima de tudo um Estado inclusivo”, frisou o governador.

Pelo menos 80% dos valores estarão disponíveis até o dia 5 de julho, e devem promover ações nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, assistência social, turismo, esporte, cultura e agricultura familiar.

Desse valor, R$ 2,5 milhões foram aplicados na área da saúde e vão ajudar no custeio de ações em Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Coxim, Itaquiraí, Jardim, Japorã, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru e Três Lagoas.

Corrêa explicou que a escolha dos municípios beneficiados surge a partir da demanda de prefeitos, vereadores e outras lideranças locais de cada município.

“A gente percorre o Estado durante o ano todo e recebe inúmeros pedidos de prefeitos, vereadores e outras lideranças locais, que nos apresentam as demandas de suas cidades. São eles que têm contato mais direto com a população e conhecem suas realidades. Nos esforçamos para atender o máximo de projetos possível dentro do valor que temos disponível, e o resultado disso é imediato na vida das pessoas”, explicou.

