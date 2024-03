Deputado garante equipamento essencial para hospital de MS

O deputado estadual Coronel David (PL) garantiu, por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria, uma melhoria significativa para a saúde de Aparecida do Toboado por meio de uma autoclave, entregue à prefeitura do município nessa segunda-feira (11).

O equipamento, que atenderá o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, utiliza calor e pressão para esterilizar materiais, aumentando a segurança nos procedimentos cirúrgicos realizados na unidade hospitalar

“A autoclave é um equipamento essencial, responsável pela esterilização de instrumentos e materiais utilizados em cirurgias de grande e pequeno porte. Com essa aquisição, mais de 6 mil pessoas serão beneficiadas mensalmente, garantindo um ambiente hospitalar mais seguro e adequado para os pacientes”, afirmou o deputado

Para Coronel David, a parceria com o prefeito do município, Zé Natan (PP), resultará em um trabalho conjunto em prol do desenvolvimento e modernização do município, além de destacar seu compromisso com a saúde.

Além da aquisição do equipamento, o deputado já destinou recursos para a Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Operação Resgate e Secretaria Municipal de Saúde, aplicados na compra de equipamentos, aquisição de uma ambulância, aparelho de raio x, entre outros insumos.

