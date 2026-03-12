Deputados analisam projeto que amplia informação sobre depressão infantil

Os deputados estaduais devem analisar, na sessão desta quinta-feira (12) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 272/2025, para a fixação de cartazes informativos sobre depressão infantil e os locais de atendimento especializado pelos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) em locais de grande circulação no Estado.

De autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), a proposta determina que os materiais informativos poderão ser instalados em escolas, unidades de saúde, órgãos públicos, terminais de transporte coletivo e outros espaços com grande fluxo de pessoas.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que a depressão infantil é um problema de saúde pública ainda pouco discutido. Segundo ele, os sintomas muitas vezes são confundidos com comportamentos típicos da infância, o que pode dificultar o diagnóstico precoce e atrasar o início do tratamento.

Além da proposta, outros três projetos de lei estão previstos na ordem do dia. O Projeto de Lei 273/2025, do deputado Márcio Fernandes (MDB), denomina Emigdio Antônio Sandri o trecho da MS-380 que liga a sede do município de Ponta Porã à BR-463.

Já o Projeto de Lei 277/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o Baile de Debutantes do Projeto Primavera, realizado anualmente em outubro no município de Costa Rica.

Também será analisado o Projeto de Lei 327/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que propõe incluir no calendário estadual o Novenário em Honra a Judas Tadeu e a Festa das Nações.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa, pela TV ALEMS, Rádio ALEMS, além das transmissões no Facebook e YouTube.

