Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Deputados analisam projeto que amplia informação sobre depressão infantil

A proposta prevê cartazes em escolas, unidades de saúde e outros locais de grande circulação no MS

12 março 2026 - 08h49Sarah Chaves

Os deputados estaduais devem analisar, na sessão desta quinta-feira (12) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 272/2025, para a fixação de cartazes informativos sobre depressão infantil e os locais de atendimento especializado pelos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) em locais de grande circulação no Estado.

De autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), a proposta determina que os materiais informativos poderão ser instalados em escolas, unidades de saúde, órgãos públicos, terminais de transporte coletivo e outros espaços com grande fluxo de pessoas.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que a depressão infantil é um problema de saúde pública ainda pouco discutido. Segundo ele, os sintomas muitas vezes são confundidos com comportamentos típicos da infância, o que pode dificultar o diagnóstico precoce e atrasar o início do tratamento.

Além da proposta, outros três projetos de lei estão previstos na ordem do dia. O Projeto de Lei 273/2025, do deputado Márcio Fernandes (MDB), denomina Emigdio Antônio Sandri o trecho da MS-380 que liga a sede do município de Ponta Porã à BR-463.

Já o Projeto de Lei 277/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul o Baile de Debutantes do Projeto Primavera, realizado anualmente em outubro no município de Costa Rica.

Também será analisado o Projeto de Lei 327/2025, de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que propõe incluir no calendário estadual o Novenário em Honra a Judas Tadeu e a Festa das Nações.

As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais oficiais da Casa, pela TV ALEMS, Rádio ALEMS, além das transmissões no Facebook e YouTube.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara de Campo Grande analisa criação da Clínica da Família itinerante
A ação aconteceu na manhã de hoje
Política
Pessoas em situação de rua são encontradas morando em capelas de cemitério em Corumbá
O encontro aconteceu nesta quarta
Política
Fórum nacional reúne secretários estaduais para discutir planejamento governamental em MS
Equipamentos de monitoração eletrônica (tornozeleira) -
Política
Câmara aprova uso obrigatório de tornozeleira por agressores de mulher
Gianni Nogueira
Política
Gianni Nogueira mantém conversas políticas e não descarta mudança de partido
Solenidade de abertura no Plenário
Política
Assembleia vota projeto que cria 302 cargos no Judiciário de MS
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Política
PGR pede ao STF condenação de deputados do PL por desvio de emendas
Ministro Fernando Haddad
Política
Haddad indica secretário-executivo para assumir Ministério da Fazenda
Deputado federal, Zé teixeira
Política
Zé Teixeira pede recursos federais para obras em Nova Alvorada do Sul e Jateí
MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude
Política
MDB amplia base e recebe 30 novos filiados da juventude

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande