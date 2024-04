Deputados aprovam Conscientização do Transtorno de Processamento Sensorial

O Plenário da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) votou três projetos de autoria parlamentar durante sessão ordinária nesta quarta-feira (17). O destaque foi a aprovação, em 2ª discussão, do Projeto de Lei 312 de 2023, do deputado Neno Razuk (PL), que institui a Campanha de Conscientização do TPS (Transtorno de Processamento Sensorial) no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

O transtorno é caracterizado por alterações nos aspectos sensoriais, em razão de uma dificuldade do cérebro em processar estímulos do ambiente, podendo afetar um ou mais sentidos (audição, tato, paladar, visão e olfato).

Um dos objetivos da campanha é promover a divulgação dos principais sinais e sintomas do TPS, estimulando a busca pelo diagnóstico precoce, especialmente em crianças em idade pré-escolar ou escolar. Além disso, pretende disseminar informações sobre tratamentos recomendados, como a terapia ocupacional.

Discussão única

Projeto de Lei 55 de 2024, do deputado Coronel David (PL), declara de Utilidade Pública Estadual o Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina.

1ª discussão

Projeto de Lei 50 de 2024, do deputado Pedro Kemp (PT), cria o Dia Estadual de Observação de Aves, a ser comemorado, anualmente, em 28 de abril, e inclui a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também