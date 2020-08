Dia Estadual da Universal avança na Assembleia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou Na manhã desta quinta-feira (20), Projeto de Lei 102/2020, que institui como 9 de julho o Dia Estadual da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). O Lei é de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicano).

“A Igreja Universal do Reino de Deus possui aproximadamente nove milhões de fiéis em todo o planeta e exerce trabalhos voluntários com mulheres em situação de violência doméstica e ressocialização de menores infratores. Além disso, leva evangelização a presídios e hospitais e faz doações em tempo de pandemia. Em Mato Grosso do Sul, são aproximadamente 150 templos. É uma homenagem e gratidão aos trabalhos prestados”, destacou Vaz.

Os deputados aprovaram ainda uma Moção de Pesar pela morte do presidente da Igreja El Shaddai Comunidade Cristã, pastor e apóstolo Edilson Vicente da Silva, de 61 anos. Ele estava internado no Centro Terapia Intensiva (CTI), do Hospital Regional Rosa Pedrossian, com quadro grave de coronavírus.

“Ele deixou um legado e uma história de amor a Cristo. Acredito na vida eterna e que logo nos encontraremos. Peço que Deus conforte os corações de todos seus familiares e amigos”, disse o deputado Herculano Borges (Solidariedade).

Já o Professor Rinaldo (PSDB) destacou o legado deixado pelo líder religioso. “Ele cumpriu sua missão e, com certeza, está nos braços do Pai. Um dia todos aqueles que tiveram Jesus como Senhor da sua vida viverão num lugar onde não há tristeza e nem lágrimas”, finalizou.

