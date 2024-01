Dino e Lewandowski se reúnem no MJ para tratar da transição

O atual ministro da Justiça Flávio Dino e o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski se reuniram, na tarde desta terça-feira (23), para tratarem sobre a transição da pasta.

A reunião, realizada no Palácio da Justiça, sede da pasta, marcou a transição entre as gestões. Dino deixará o cargo para assumir uma cadeira no STF, enquanto Lewandowski, que deixou a Corte em abril do ano passado, o sucederá.

“Quero lhe desejar sorte, sucesso e proteção de Deus”, disse Dino durante o encontro.

Dino passou, em um gesto simbólico, o broche de ministro da Justiça a Lewandowski. “Estou cedendo [o broche ao senhor] e em 2045 pode me devolver”, disse o futuro ministro do STF, se referindo ao ano que deverá se aposentar compulsoriamente da Corte.

Lewandowski afirmou que seguira com o trabalho de gestão de Dino, e realizará ajustes quando necessário. Ele também afirmou que sua atuação à frente da Pasta também terá como objetivo dar uma resposta à população no quesito de Segurança Pública.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também