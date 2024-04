"É um anseio nosso", diz Adriane sobre apoio de Bolsonaro nas eleições

Após participar do lançamento da 8ª Campanha do Agasalho na tarde desta quarta-feira (17), a prefeita Adriane Lopes respondeu a algumas perguntas da imprensa, onde esclareceu alguns pontos levantados.

Apoio de Bolsonaro nas eleições municipais

Adriane destacou que o apoio do ex-presidente à sua candidatura ainda é incerto, e que essa parceria depende de outros fatores externos, não dela. “É um anseio nosso”.

“O apoio do Bolsonaro, do PL, é uma construção. Nós, claro, gostaríamos muito de caminhar juntos, a direita com a centro-direita seria importante para nossa eleição, mas isso é uma construção, não é algo que eu possa responder por que eu dependo da decisão e da tomada dessa decisão vinda do presidente do partido [PL]”, afirmou.

Número de família atendidas pela Campanha do Agasalho

Questionada sobre as previsões da prefeitura, Adriane afirmou que neste ano a expectativa do executivo municipal é de ultrapassar o número de famílias atendidas pela edição de 2023. No ano passado, foram distribuídos agasalhos, cobertores e roupas de frio para um total de 27 mil famílias.

Chuvas

Campo Grande, assim como diversas outras cidades brasileiras, vem sendo atingida por fortes tempestades nos outros dias, com muitos municípios decretando estado de emergência devido aos danos causados pelas chuvas.

Aos jornalistas, Adriane afirmou que a Capital não decretará estado de emergência, e que continuará a pôr em prática os planos já aplicados para impedir inundações em vários pontos da Capital, como a construção de bacias de contenção.

“Nós não vamos entrar em estado de emergência, por que não tem essa necessidade. Nós estamos monitorando através da Defesa Civil, nós temos 87 pontos críticos na capital monitorados, 15 pontos de alagamento onde nós estamos com nossas equipes da Sisep [Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos] constantemente fiscalizando”, disse a prefeita.

