Aos 18 anos, Nivaldinho é o vereador eleito mais jovem de MS

Com apenas 18 anos, Nivaldo Henrique Pereira De Almeida, conhecido como Nivaldinho Junior (PSDB), é o vereador eleito mais jovem de todo o Estado de Mato Grosso do Sul, segundo apurado pelo JD1 Notícias no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nascido em 2002, Nivaldinho recebeu 254 votos para ocupar uma das cadeiras da Casa de Leis em Rio Verde de Mato Grosso.

O jovem parlamentar eleito disse ao JD1 Notícias que aprendeu a gostar da política desde os primeiros passos, já que sempre acompanhou seu pai nas disputas das eleições, o pastor Nivaldo – vereador por três mandatos no município.

O rapaz decidiu disputar uma das cadeiras da Câmara Municipal quando, meses antes da convenção municipal, ouviu a população pedir por rostos novos e pessoas jovens dentro da Casa de Leis. “Assim, me encorajei mais ainda em colocar meu nome à disposição”, declarou.

Junior pretende defender a alteração do Plano de Carreira de Remuneração (PCR) do município de Rio Verde de Mato Grosso; buscar melhorias significativas nas estradas rurais junto ao Executivo e Governo do Estado e incentivar o primeiro emprego.

Mesmo sendo tão jovem, ele garante que está pronto para enfrentar o que está por vir. “Me sinto muito orgulhoso e preparado, me dedicarei ao máximo, porque aumenta minha responsabilidade ao entrar na estática [de um dos vereadores mais novos do Brasil]”, concluiu.

