Em evento, Mandetta elogia Marun e autonomia no ministério

O ministro da Saúde Luis Henrique Mandetta elogiou o ex-ministro Carlos Marun, “que com seus defeitos e qualidades, atendeu prefeitos de forma horizontal e foi muito útil para o Mato Grosso do Sul, enquanto ministro”. As declarações de Mandetta foram feitas na manhã desta segunda-feira (22) durante sua participação no ato que anunciou investimentos ao estado no Palácio Popular da Cultura.

Durante o evento, Mandetta ressaltou também sobre a autonomia funcional que lhe foi dada pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Ao ser convidado para assumir o ministério, ele falou que ouviu do presidente da república, a afirmativa que não haveria interferência política. "Monte sua equipe, escolha os nomes você, não haverá interferência, mas quero resultados", lembrou.

Dessa forma, Mandetta disse que todas as emendas impositivas "serão pagas, independentes de sua origem, podem ser inclusive do PT. Só exigiremos bons projetos", acrescentou o ministro.

“Enfrentar os gargalos”

O ministro da Saúde afirmou que atender todas as emendas sem distinção de partidos permite executar a maioria das demandas. “Hoje nós fizemos aqui um investimento que pode diminuir muito o nosso estresse de saúde. Realizamos a recuperação do Hospital Regional, aqui da cidade [Campo Grande], conversei com o governador [Reinaldo Azambuja] sobre a etapa do hospital de Dourados, vamos construir e concluir o de Três Lagoas. E precisamos enfrentar uma série de gargalos que estão lá [em Brasília] desde o plano regional de saúde que nunca saiu do papel”, apontou.

Mandetta também esteve na manhã desta segunda-feira no lançamento do programa “Saúde na Hora” que aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Iracy Coelho com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

