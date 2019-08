Em Guia Lopes, Scarpini lidera pesquisa de intenção de votos

Saiba Mais Política Marçal é o preferido em Dourados, diz Instituto Ranking

Para o pleito de 2020, o atual prefeito de Guia Lopes da Laguna, Jair Scarpini (PSDB), lidera as intenções de votos. Segundo pesquisa do Instituto Ranking realizada entre os dias 8 e 9 deste mês, o tucano aparece em primeiro lugar na espontânea com 9% e na estimulada a preferência sobe para 18%.

Com 18,33% nas intenções de votos para prefeito na estimulada, Jair ganha força e deixa Jácomo da Dagostin (PMDB) em segundo lugar com 17%, na terceira posição aparece Cláudio Marques (PTB) com 16,33%. Na espontânea, Scarpini tem uma queda nas intenções, porém continua na liderança com 9.33%, Dagostin vai para 8,66 e Marques fica com 8%.

Rejeição

Quando o assunto é rejeição a liderança fica por conta de Jácomo que desponta com 11,66% e Scarpine fica em segundo com 10,33%.

A administração do atual prefeito também foi avaliada, segundo os dados, 32,66% da população aprovou o trabalho do chefe do executivo do município como sendo ótima ou boa. Já 30,33% avaliou com sendo regular, 24,33 como ruim ou péssima e 12,68% não responderam. De acordo com o Ranking, 300 pessoas foram ouvidas durante a pesquisa.

No quesito de aprovar ou desaprovar Jair também se mostra na preferência da população. A pesquisa revelou que 57,33% aprova sua administração contra 42,67% de desaprovação.

Veja os gráficos completos:

