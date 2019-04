Pesquisa Ranking avaliou Bolsonaro e Reinaldo

O Instituto Ranking divulgou resultados da pesquisa feita entre os dias primeiro a 10 de abril, mostrando a opinião dos sul-matogressenses em relação aos 100 dias de gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro e do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

A pesquisa foi realizada em 20 municípios do estado e três mil entrevistados responderam as perguntas sobre a atual gestão dos governos federal e estadual. Conheça os resultados:

O presidente Jair Bolsonaro teve bons resultados e a população avaliou seus primeiros 100 dias de governo como 40,16% ótima/boa, 30,60% regular, 20,43% ruim/péssima e 8,81% não souberam responder.

O governador Reinaldo Azambuja também obteve bom percentual e os sul-matogrossenses deram parecer regular sobre sua segunda fase de governo. Os resultados foram 31,16% ótima/boa, 38,06% regular, 22,20% ruim/péssima e 8,58% não souberam responder.

