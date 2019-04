Pesquisa revela queda no número de imóveis fechados no centro

Levantamento realizado no mês de março pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) revelou uma queda de 3,43% no número de imóveis fechados no quadrilátero que compreende as ruas Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, Calógeras e 13 de Maio, no centro de Campo Grande. A queda foi apontada em relação aos números apresentados em 2018.

Em 2017, primeiro ano da pesquisa realizada pela ACICG, o número de imóveis fechados na região era de 204, chegando a 211 no ano passado, e retornando a 204 em março deste ano. O levantamento realizado pela equipe da entidade, que checou os imóveis da região porta-a-porta, em horário comercial.

A rua 14 de Julho foi única que apresentou progressão no número de imóveis fechados, devido a obra de revitalização que ocorre na via.

“Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos empresários localizados no quadrilátero central, em especial aos da rua 14 de Julho, que viram o faturamento despencar em função dos transtornos causados pela obra do Reviva Campo Grande, a pesquisa mostra que o Centro continua sendo uma opção para quem quer empreender na Cidade Morena”, disse o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.

Para João Carlos, mesmo com o fechamento de alguns comércios houve a abertura de novas empresas que se estabelecerem trazendo conceitos diferentes, com grande expectativa para o que o Centro promete se tornar.

“Esperamos que o cronograma da obra seja cumprido, e que a pesquisa do próximo ano traga o menor número possível de imóveis fechados”, finalizou o presidente.

