Impostômetro da ACICG registra marca de R$ 700 bilhões

O Impostômetro da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) registrou na manhã desta terça-feira (9), às 9h30, a marca de R$ 700 bilhões, valor que representa o total de multas, taxas, contribuições e impostos pagos pelos brasileiros desde o primeiro dia do ano.

De acordo com a Associação, em 2018, esse montante foi arrecadado seis dias mais tarde, em 15 de abril. Em Mato Grosso do Sul, somente neste ano, a cifra de impostos pagos ao governo estadual já chega a R$ 7 bilhões. Marca alcançada sete dias mais tarde no ano passado.

“No Brasil ninguém gosta de pagar imposto e a razão é muito simples: não é possível identificar o retorno desses recursos extraídos da economia. O aumento da arrecadação, além de gerar uma insatisfação dos agentes produtivos, também tem como resultado a redução da capacidade de crescimento do PIB”, analisa o economista-chefe da ACICG, Normann Kallmus.

