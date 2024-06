Emenda de Beto Pereira vai para o "Minha Casa Minha Vida"

O programa "Bônus Moradia Emendas", lançado pelo Governo do Estado, tem como objetivo auxiliar famílias a realizarem o sonho da casa própria através do Programa Minha Casa, Minha Vida, implementado pelo Governo Federal. O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), juntamente com outros parlamentares de Mato Grosso do Sul, destinou uma emenda no valor expressivo de R$ 30 milhões.

Durante o evento de lançamento na manhã desta segunda-feira (17), estiveram presentes o governador Eduardo Riedel (PSDB), prefeitos e integrantes da bancada federal, que enalteceram a iniciativa e seu potencial para impactar positivamente a realidade habitacional do estado.

Beto Pereira elogiou a atuação da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) por possibilitar que famílias Sul-mato-grossenses com renda baixa tenham a oportunidade de adquirir sua moradia própria.

"Essa possibilidade de destinação de emendas federais para subsidiar programas em MS torna-se um modelo inovador para o Brasil. O fato de a bancada federal ter selecionado o governo do Estado como parceiro para 'patrocinar' este programa é um reflexo de um elemento fundamental na vida pública que deve ser cultivado: a confiança. Hoje, a bancada confia que os recursos destinados ao governo estadual serão bem aplicados, resultando em inovação e impacto significativo na vida da população de MS. A grande maioria dos beneficiários de êxito deste programa está na faixa 1, serão as famílias mais necessitadas", celebrou Beto.

O parlamentar abordou o compromisso do Governo do Estado na urbanização de regiões carentes durante seu discurso, mencionando um projeto específico selecionado para o Jardim Samambaia, na Capital. Neste projeto, 476 famílias serão beneficiadas com melhorias em suas residências, infraestrutura atualizada e a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

"Isso se concretiza devido à existência de um projeto bem elaborado que proporcionou ao Ministério das Cidades realizar a seleção. A Agehab demonstra sua competência", afirmou o deputado.

Com a emenda parlamentar, essas famílias poderão contar com um bônus adicional de R$ 36 mil, somando-se ao subsídio já concedido pelo Governo Federal para cidadãos com renda de até R$ 2.640, enquadrados na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida.

