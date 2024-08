Gustavo Rezende Pereira é exonerado de Secretaria Executivo

Foi publicada em Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (9), a exoneração de Gustavo Rezende Pereira da Secretaria Executiva de Gestão Política-Capital da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Ainda conforme publicação assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, Gustavo poderá ser reconduzido ao cargo efetivo do quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo posteriormente.

