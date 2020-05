Fabio Trad sai em defesa de Bonner; “ataques contra a democracia são no varejo mais”

O deputado federal Fábio Trad usou as redes sociais para denunciar ataques aos meios de comunicação e jornalistas. O deputado deu ênfase as última vítima de “milicianos digitais”, que foi o apresentador Willian Bonner e membros da sua família.

O apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo sofreu uma armação, que envolveu sua filha. Hackers conseguiram o CPF da jovem e a inscreveram no cadastro de auxílio emergencial.

O Jornalista também recebeu mensagem em seu WhatsApp com informações de outros membros da família, bem como endereços deles. O caso foi entregue a Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga o caso.

A Rede Globo publicou nota desmentindo a informação e saiu em defesa de Bonner. Leia abaixo.

Em seu Twitter, o deputado afirmou que essas ações tentam atingir o Estado Democrático de Direto. “Crescem os ataques à imprensa. Agressões à @RedeGlobo, @UOL, @folha, @band e quem mais criticar o governo. Bonner sofre uma campanha covarde de intimidação. O governo se omite e isto estimula. Não se destrói a democracia como antigamente. Agora, é no varejo. Aos poucos.”

Leia a íntegra da nota da Globo:

A Globo repudia a campanha de intimidação que vem sofrendo o jornalista William Bonner e se solidariza com ele de forma irrestrita. Há dias, um fraudador usou de forma indevida o CPF do filho do jornalista para inscrever o jovem no programa de ajuda emergencial do governo para os mais vulneráveis da pandemia, para isso se aproveitando de falhas no sistema, que não checa na Receita Federal se pessoas sem renda são dependentes de alguém com renda, fato denunciado publicamente pelo próprio jornalista que apresentou notícia crime junto ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro.

Agora, tanto o jornalista quando a sua filha receberam por WhatsApp em seus telefones pessoais mensagem vinda de um número de Brasília com uma lista de endereços relacionados a ele e os números de CPFs dele, de sua mulher, seus filhos, pai, mãe e irmãos, o que abre a porta para toda sorte de fraudes.

A Globo o apoiará para que os autores dessa divulgação de seus dados fiscais, protegidos pela Constituição, sejam encontrados e punidos. William Bonner é um dos mais respeitados jornalistas brasileiros e nenhuma campanha de intimidação o impedirá de continuar a fazer o seu trabalho correto e isento. Ele conta com o apoio integral da Globo e de seus colegas e está amparado pela Constituição e leis desse país.

