Fake News sobre eleição no senado é disparada

A determinação para que um Fake News sobre a eleição no senado seja disparado foi dada em grupos de direita, e deve ter seguida por militantes nas próximas horas.

A ordem é para que a postagem chegue em “todos os estados e no exterior“.

A intenção parece ser de jogar suspeitas sobre votos ao senador Rodrigo Pacheco (PSD), que disputa a reeleição para a presidência do Senado amanhã (1º).

