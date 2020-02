Geraldo Resende deve concorrer a prefeitura de Dourados

Geraldo Resende, secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, vai conversar com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, sobre os interesses da Grande Dourados e possivelmente, a liberação do cargo para concorrer à prefeitura de Dourados.

Uma fonte próxima ao secretário divulgou a informação de forma anônima a um jornal local. Em contato com o próprio secretário, ele disse ao JD1 que não conhece a fonte. “Eu desconheço essa fonte próxima a mim que divulgou a informação e não vou alimentar nenhuma especulação ou matéria nesse sentido.”

O secretário confirmou que vai conversar sobre os interesses da região. “Dourados é minha base eleitoral, eu tenho apelos vindos da região, mas também tenho um compromisso com o governador como secretário de Saúde. Eu tenho interesses em discutir a situação política de Dourados porque não posso ficar alheio a sucessão.”

Quanto à possível disputa ao cargo de prefeito, Geraldo confirma. “Agora eu preciso sentar e conversar com o governador para discutirmos caminhos. Sobre a candidatura a prefeitura, nós também vamos conversar sobre isso.”

Desincompatibilização

Caso a conversa com o governador seja positiva e ele seja liberado do compromisso como secretário de Saúde, Resende deverá se desincompatibilizar do cargo até abril deste ano.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para se tornar elegível para a disputa eleitoral, ele tem que passar por um afastamento de quatro meses para ser candidato a prefeitura de Dourados.

