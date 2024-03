Governo constata que nenhum mÃ³vel foi extraviado na mudanÃ§a de mandato

O Governo Federal chegou a conclusão da ‘guerra dos móveis’. O resultado foi que nenhum móvel ou bem do patrimônio do Palácio do Alvorada foi extraviado ou danificado entre a saída de Jair Bolsonaro (PL) e a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula acusou a família Bolsonaro de ter levado 261 bens. E alegou que teria gastado R$ 197,7 mil para repor as peças de luxo. Em entrevista ao GloboNews, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, mostrou danos encontrados no Palácio da Alvorada. E por isso, ela e o presidente não teriam se mudado para lá devido a situação encontrada.

Lula e Janja começaram a morar no Palácio da Alvorada em fevereiro de 2023, após uma reforma que custou R$ 196 mil ter sido feita no local.

Reforma criticada por Michelle Bolsonaro. "Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte", disse ela.

Ela explicou que os móveis dados como “desaparecidos” foram removidos por Bolsonaro para ser substituídos pelos próprios da família. Uma possibilidade que foi informada por Marcela Temer.

Em 2021, o levantamento feito pela Comissão do Inventário Anual da Presidência da República registrou que 261 bens não foram localizados, mas no início de 2023, uma nova conferência foi realizada, e reduziu o número para 83. E em setembro do ano passado, o governo constatou que nenhum móvel ou bem do patrimônio foi extraviado.

