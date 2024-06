Riedel discute estratégias para Rota Biocêanica com países vizinhos

Carla Andréa, com Governo do MS

Nesta quinta-feira (20), o Governo de Mato Grosso do Sul discutiu estratégias geopolíticas e agendas econômicas para a Rota Biocêanica com representantes do Chile, Argentina e Paraguai.

Bolívia e Peru enviaram representantes dos governos locais, pois os dois países têm interesse em se integrar ao projeto.

O governador do Estado, Eduardo Riedel, realizou a abertura do evento, e aproveitou a oportunidade para apresentar um cenário de oportunidades, transformação econômica, investimentos em infraestrutura, redução de custos logísticos, acesso a novos mercados na Ásia e diversificação na cesta de exportação de produtos dos quatro países.

Riedel também elogiou a participação de pesquisadores de universidades sul-mato-grossenses, que estudam a Rota, no evento. O governador garantiu que com a implantação do corredor será superado "desafios seculares entre as fronteiras, estimulando as culturas entre os países e suas economias". Além de ressaltar os investimentos que estão sendo realizados sobre a ponte do rio Paraguai, em Porto Murtinho.

“O contorno rodoviário de acesso à ponte já começam a ser feitos no mês que vem. Já foi licitado, com previsão de início das obras em julho, investimentos de 472 milhões de reais por parte do governo federal brasileiro", disse.

O evento faz parte do 5º Fórum de Governos Subnacionais do Corredor Bioceânico de Capricórnio, que acontece até sexta-feira (21), na cidade paraguaia de Loma Plata. A ação visa apresentar temas como a logística, o turismo, o desenvolvimento sustentável e vários outros assuntos em torno do futuro industrial de toda a região que compõe a Rota.

Mais de 600 pessoas participam do encontro, incluindo delegados internacionais e empresários dos quatro países que compõem o corredor.

Uma série de convênios entre os ministérios paraguaios e os estados de Boquerón, Alto Paraguay e Presidente Hayes foram assinados para efetivar políticas públicas que viabilizem o corredor bioceânico. Acordos internacionais chancelados desde 2015, preveem que a nova rota percorrerá os quatro países por um traçado de 3.320 quilômetros, encurtando a distância entre o Brasil e a Ásia em 8 mil km - equivalente a 15 dias.

Integram a comitiva brasileira, o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck; o assessor da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Luiz Alexandre Gomes; o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra; e o presidente da comissão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sobre a Rota Bioceânica, deputado estadual Zeca do PT.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também