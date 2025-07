Janja usa termo 'vira-latas' após jornalistas perguntarem sobre Lula e Trump

Em meio ao aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, a primeira-dama Janja da Silva se envolveu em uma polêmica, nesta quarta-feira (9), após uma declaração interpretada como crítica a jornalistas.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janja reagiu com a frase "Ai, esses vira-latas" ao ser abordada pela imprensa sobre a ação do presidente americano Donald Trump de impor novas tarifas ao Brasil.

O comentário gerou repercussão nas redes sociais e levantou dúvidas sobre o alvo da crítica, se aos jornalistas presentes ou ao posicionamento do governo norte-americano.

A assessoria de Janja, no entanto, esclareceu em nota que a frase não foi direcionada aos profissionais da imprensa, mas sim a setores bolsonaristas que, segundo ela, estariam "traindo os interesses e a soberania do Brasil".

O episódio ocorreu logo após Lula ser questionado por repórteres sobre as declarações de Trump. O presidente optou por não responder. Janja, que o acompanhava, interveio com a frase que viralizou.

A declaração de Trump foi feita horas antes, durante um encontro com líderes da África Ocidental na Casa Branca.

Na ocasião, Trump afirmou que o Brasil “não tem sido bom para os Estados Unidos, nada bom”, e que novas tarifas ao país seriam divulgadas "no final da tarde ou amanhã de manhã".

O republicano vem anunciando nos últimos dias uma série de medidas protecionistas contra diversos países e produtos, como parte de sua política comercial em seu novo mandato.

Além do Brasil, outras nações — como Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia, Sri Lanka e Filipinas — foram atingidas por tarifas anunciadas nesta quarta-feira, com alíquotas que chegam a 30%.

Trump também indicou que as medidas estão relacionadas a países que, segundo ele, têm se alinhado politicamente ao bloco dos Brics e dificultado a entrada de produtos norte-americanos em seus mercados.

Entre os produtos visados estão o aço, alumínio, automóveis e peças automotivas, setores historicamente sensíveis nas disputas comerciais internacionais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também