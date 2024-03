Governo não deverá realizar atos em memória dos 60 anos do golpe militar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou e determinou que o governo não realize atos em memória dos 60 anos do golpe militar. O objetivo por trás dessa decisão de Lula está em evitar atrito com as Forças Armadas.

Segundo o Correio Braziliense, Lula chegou a se encontrar com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, no Palácio do Planalto, na última quinta-feira (7), para tratar do assunto. A Pasta tinha uma programação extensa prevista para lembrar a data, no entanto, o cronograma deve ser adiado.

O Palácio do Planalto não comentou sobre assunto, já a assessoria do Ministério dos Direitos Humanos negou que o encontro tenha ocorrido.

A decisão atinge várias agendas que já vinham sendo montadas em vários setores do governo, como, por exemplo, a Comissão de Anistia, que havia previsto uma pauta de julgamento de casos emblemáticos em um evento chamado "Semana do Nunca Mais", que deverá, dado o momento, ser engavetado.

