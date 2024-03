Haddad negocia mudanÃ§as em texto que traz imunidade tributÃ¡ria para igrejas

Pedro Molina, com informações do UOL

O Ministério da Fazenda que alterar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que traz imunidade tributária a templos religiosos, buscando reduzir a possibilidade de isenção de imposto às entidades religiosas, e para isso, o ministro Fernando Haddad vem negociando com a Câmara dos Deputados.

Em reunião nesta terça-feira (12), integrantes da Fazenda e da Receita Federal se encontraram com o deputado Fernando Máximo (União-RO), relator do texto na comissão especial da Câmara, que negocia para ser o relator do texto também no plenário da Casa.

A única mudança solicitada pela Fazenda está no trecho que estende a isenção tributária também em casos "de geração de renda" das entidades religiosas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também