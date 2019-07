Ignorados pelo PSL, David e Ovando tem boa atuação parlamentar

Escanteados pela “nova politica”,grupo que reune a senador Soraya Tronickhe , e os deputados Capitão Contar e Tio Trutis , o deputado estadual Coronel David, e o federal Luis Ovando, teriam avaliação superior aos seus desafetos dos mesmos cargos.

Em levantamento feito pelo instituto “IBP”, o deputado Coronel David (PSL) aparece em primeiro lugar entre os políticos mais atuantes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 15,13% e o deputado federal Luiz Ovando (PSL) se mantém entre os 5 (cinco) primeiros colocados com 6,06%.

Em outro ranking, desta feita de nivel nacional, feito pelo site Políticos.org, o deputado federal Luiz Ovando alcançou ficou entre os 100 melhores do país, situando na 72ª.

Ao menos nessa avaliação, o deputado federal que cumpre seu primeiro mandato e foi avaliado como o melhor do Estado, numa pesquisa que reúne cinco critérios como presença em sessões, privilégios, processos judiciais e qualidade legislativa.

